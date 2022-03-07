"Будет тяжело, но мы однозначно выстоим": заместитель министра обороны - о наступлении оккупантов на Киев

Генеральный штаб готов к тому, что враг постарается захватить столицу нашей страны.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр прокомментировала угрозу масштабного наступления российских войск на Киев, которое может произойти в ближайшее время.

"Хочу всем сказать, что наш Генеральный штаб больше всего проинформирован в этой стране и 24/7 информация постоянно из всех источников стекается и обрабатывается. Сейчас очень много граждан пишут, в том числе и мне, что происходит. Знайте, что всю эту информацию мы прорабатываем, ее проверяют, поэтому мы благодарим всех неравнодушных, кто пишет, мы все это обрабатываем, и действительно информация о Киеве регулярно поступает, что именно на Киев будут осуществляться атаки.

Мы понимаем, что ключевая цель - это Киев. И Киев сегодня находится в надежной обороне, сегодня огромное количество терробороны и другие подразделения Вооруженных сил защищают Киев. Да, нам будет тяжело, но мы однозначно выстоим в этой борьбе. На нашей стороне правда, и мы воюем за свою землю. Нам некуда отступать, у нас одна страна", - сказала Маляр в эфире UA:Разом.