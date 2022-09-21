"Будет устроена настоящая охота": мужчин призывного возраста призвали немедленно покинуть Мелитополь

Мужчины призывного возраста, которые находятся на оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей, должны немедленно выехать на подконтрольные Украине территории на фоне объявления мобилизации кремлевским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров в Telegram.

"Призываем мужчин призывного возраста немедленно покинуть Мелитополь! Кремлевским диктатором подписан Указ об объявлении мобилизации! На оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей пройдут наиболее жесткие меры! За мужчинами будет устроена настоящая охота! Тем, кто откажется идти на смерть придется иметь дело. Шансов спастись не останется", — написал он.

Также Федоров добавил, что уже через 10 дней мужчины не смогут покинуть пределы оккупированной части Запорожской области.

"Согласно новому указу местного гауляйтера, с 1 октября выезд за пределы оккупированной части Запорожской области разрешен только на основании спецпропуска. Оккупанты будут "выпускать" мужчин только на фронт. Осталось меньше 10 дней для выезда. Призываем срочно покинуть временно оккупированные территории", — пишет мэр.

Напомним, что в ночь на 20 сентября во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области пьяный коллаборант, которого захватчики провозгласили "полицейским", расстрелял двух мирных жителей.

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