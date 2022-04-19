"Будет возможность вернуться к спорту": Кличко поделился, чем займется после победы Украины в войне

После войны мэр столицы Виталий Кличко планирует вернуться в спортзал и наладить тренировки.
Об этом он рассказал в эфире программы "Сніданок з 1+1 ".
По словам городского головы, после окончания боевых действий и круглосуточного труда он хочет вернуться к физическим нагрузкам в спортзалах.
"Когда закончится марафон работы 24 часа в сутки, надеюсь, что будет возможность вернуться к спорту. Потому что это часть моей жизни. Я увлекся прыжками с парашютом. Этой весной хотел перейти с тандема на другой класс", – рассказал Виталий Кличко.
Но сделать это, отмечает мэр столицы, будет возможно после того, как наше украинское небо будет свободно.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский и мэр столицы Виталий Кличко объединили свои силы вокруг борьбы с общим врагом.
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