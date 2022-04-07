"Будет второй раунд через пару лет": Арестович на 100% уверен в новом столкновении России с Украиной

"Будет второй раунд через пару лет": Арестович на 100% уверен в новом столкновении России с Украиной

По мнению советника руководителя ОП, таких масштабов, как сейчас, уже не будет.

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович заявил, что между Украиной и Россией будет еще одна война через пару лет и что она неизбежна.

Об этом он сказал в эфире программы "Антиподы" Сергея Иванова.

"Будет второй раунд через пару лет. Второй и третий. Второй раунд неотвратим. Россия будет накапливать силы, чтобы начать второй раунд войны", — заявил Арестович и подчеркнул, что это 100% будет.

По мнению советника руководителя ОП, таких масштабов, как сейчас, уже не будет, однако новая война будет в виде отдельной операции на отдельном направлении.

"Такого масштаба уже не будет. Они просто не способны. Потому что мы предупреждали их, что они потеряют боеспособность на десятки лет. Боеспособность ту, которая была… Это будет операция меньшего масштаба, посвященная, например, отрезанию нас от Азовского моря окончательно, или захват Харькова, или выход на границы так называемых "ЛДНР" в административных проекциях, которые они признали накануне войны. Отдельная операция на отдельном направлении. Но то, что Россия не успокоится, независимо от того, кто будет властью в РФ, столкновение Украины и России неизбежно. Еще несколько столкновений до 2032-2035 годов", — отметил Арестович.

Он считает, что это будет подобно ситуации в Израиле, где война превратилась в борьбу с террористами, но там они сражаются за Храмовую гору, а мы за Печерскую лавру.

"Это экзистенциальный конфликт, который принадлежит к состоянию конфликтов, которые человечество еще не умеет разрешать. Претензии будут возникать снова и снова, пока мы на метаисторическом уровне это не разрешим и не заберем наследие Киевской Руси или пока мы не выстроим цепочку, где русы 3 века и 26 века – это мы, украинцы", – говорит Арестович.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 43-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

Читайте также: