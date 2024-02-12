"Будет выглядеть так же, как Бахмут": СМИ назвали город, который стремятся захватить оккупанты

Вооруженные силы Российской Федерации усилили атаки на Часов Яр Донецкой области.

Об этом сообщил заместитель главного редактора BILD Пауль Ронцхаймер.

Он подчеркнул, что Часов Яр — следующий город, который хотят захватить оккупанты.

"Особенно опасны дроны, которыми россияне атакуют здесь. Только потому, что пока облачно, а иногда снег и дождь, мы в большей безопасности. А обычно на этом направлении постоянные атаки дронов. В городе повсюду видны следы обстрелов, вряд ли какое-нибудь окно еще целое", — сказал Пауль Ронцхаймер.

Военные подчеркивают, что в последние дни атаки усилились, а в ближайшие недели, вероятно, станут сильнее.

"Так что этот город может стать следующим, который будет выглядеть так же, как Бахмут. Ясно одно: у россиян преимущество. Они метр за метром продвигаются на запад", — сообщил Ронцхаймер.

Ранее сообщалось, что оккупанты приблизились к Часовому Яру Донецкой области примерно на 5-7 километров. РФ продолжает интенсивные наступательные действия в Купянском и Бахмутском направлениях и перегруппировывается на Лиманском.

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