Будут заражены РФ и Беларусь: эксперт рассказал о последствиях ядерных провокаций на ЗАЭС

Российские оккупанты собираются совершить масштабную провокацию на Запорожской атомной электростанции с нанесением удара по территории АЭС. Однако в настоящее время ядерная провокация РФ с угрозой радиационного заражения маловероятно.

Такое мнение в эфире FREEДОМ высказал военный аналитик Александр Алесин.

По его словам, Кремль хотел бы использовать многие украинские земли с политической, экономической и хозяйственной целью. Поэтому для Путина невыгодно радиационное заражение этих территорий.

"Как же они будут наступать, будут захватывать эту территорию, если она будет заражена радиоактивными элементами, которые могут выделиться при взрыве?.. Поэтому я думаю, что учитывая планы РФ, озвученные Дмитрием Медведевым о том, что они намерены двигаться чуть ли не к Днепру и дальше чуть ли не до западной границы, эта ситуация маловероятна, и не потому, что Российская Федерация проявляет особый гуманизм, а потому, что она строит далеко идущие планы по захвату еще более значительной части украинской территории", — убежден эксперт.

Александр Алесин добавил, что авария, планируемая россиянами, приведет к заражению не только украинских земель, но и территории Беларуси, РФ и стран ЕС. Поэтому мировое сообщество приложит все усилия, чтобы такие планы Кремля не реализовались.

"Если произойдет катастрофа на одной из ядерных электростанций, то роза ветров такая, что будут заражены не только прилегающие земли, но и южные территории Беларуси и самой Российской Федерации. Потоки воздуха унесут все эти элементы на Западную Европу. Я думаю, что Западная Европа и мировое сообщество приложит все свои усилия для того, чтобы такой вариант не реализовался… Повторение чернобыльского сценария, заражение значительной части собственных территорий радиоактивными элементами вряд ли входит в планы РФ. Это элемент информационной войны с обеих сторон, я думаю. Идет информационное противоборство", — считает Александр Алесин.

Напомним, главное управление разведки Минобороны Украины предупредило, что с 26 мая россияне готовят масштабные провокации на Запорожской АЭС. Армия террористов планирует обстрелять ядерный объект и заявить о "утечке радиоактивных веществ".

Читайте также: