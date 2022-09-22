"Будете убиты или ранены": украинцев в Крыму призвали саботировать мобилизацию РФ и уклоняться от нее

Украинцев в незаконно аннексированном Крыму призывают саботировать мобилизацию, которую объявила РФ, и уклоняться от нее.

За участие в войне против Украины в рядах армии РФ жители временно оккупированного Крыма будут привлечены к ответственности.

Об этом заявила постоянный представитель президента Украины в АР Крым Тамила Ташева.

"Мы понимаем, что Российская Федерация будет пытаться призывать именно наших украинских граждан, проживающих на оккупированных территориях, включая АРК и Севастополь. Поэтому мы призываем украинских граждан саботировать мобилизацию, уклоняться от нее", — подчеркнула она.

Ташева напомнила, что за участие в войне против Украины в рядах армии РФ жители оккупированного Крыма будут привлечены к ответственности согласно действующему украинскому законодательству.

"Вы должны понимать, что если попадете на поле боя, скорее всего, вы будете убиты или ранены, станете инвалидами. Мы не хотим такого для наших украинских граждан", — подытожила Ташева.

Как сообщалось, возле виллы в Крыму полностью сожгли машины известного российского пропагандиста Киселева (фото).

Напомним, жителям незаконно аннексированного украинского Крыма кафиры присылают повестки в армию России через сайт государственных услуг.

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