"Буду более реалистичным": Ермак оценил возможность окончания войны к весне

Война в Украине, начавшаяся Российской Федерацией, вряд ли закончится весной 2023 года.

Такое мнение высказал глава Офиса президента Андрей Ермак во время выступления на Международном форуме безопасности в Галифаксе.

Ермак уточнил, что он не готов назвать точный день и время, когда Украина одержит победу над страной-агрессором Россией, но это точно произойдет.

"Звучит, будто эта фраза заместителя министра обороны Украины — это мечта. Конечно, миллионы украинцев мечтают, чтобы эта война завершилась как можно скорее. Впрочем, я буду более реалистичным", — прокомментировал Ермак прогноз замминистра обороны Украины Владимира Гаврилова, допустившего, что война закончится весной.

Руководитель ОП также напомнил о том, что защитники Украины уже добились значительных успехов на поле боя, в частности, украинские воины освободили от российских оккупантов Херсон и продвинулись на Харьковском направлении.

"Каждый день, ежеминутно мы делаем все возможное, чтобы наша общая с партнерами победа наступила как можно скорее", - добавил он.

Кроме того, глава Офиса президента рассказал, что Украина вместе с союзниками приступила к разработке совместной декларации об украинском воздушном щите.

"Поскольку российские удары по украинским городам и объектам критической инфраструктуры, очевидно, будут продолжаться, Украине крайне необходима эффективная противоракетная оборона. Цель состоит в том, чтобы построить комплексную многоуровневую систему противовоздушной и противоракетной обороны Украины", — добавил Ермак.

Напомним, советник Офиса президента Украины Алексей Арестович сделал новый прогноз по войне, заявив, что в феврале-марте в России "сломается позвоночник". Арестович также прогнозирует падение путинского режима в РФ.

Как сообщал ранее президент Владимир Зеленский, Украина победит в войне, если сможет выстоять эту зиму. По его словам, в РФ осталось единственное реальное оружие – удары по энергетике.

Между тем аналитик энергетических рынков Максим Белявский предупредил, что период отключения электроэнергии в Украине может возрасти до шести-восьми часов за раз из-за массированного ракетного обстрела РФ энергетической инфраструктуры.

К слову, руководитель ГУР МО Кирилл Буданов считает, что война в Украине может закончиться к лету 2023 года.

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