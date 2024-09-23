Будущая зима будет сложной для Украины: Блинкен сделал важное заявление

Путин пытается использовать энергетику и холод в качестве оружия в своих стремлениях покорить Украину, подчеркнул государственный секретарь США.

Партнеры за два года собрали более 4 млрд. долларов на восстановление энергетики Украины, ведь будущая зима будет сложной.

Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен на министерском заседании в формате G7 плюс в Нью-Йорке по поддержке энергосектора Украины, передает собственный корреспондент Укринформа.

"Мы вместе, страны G7 и другие партнеры, последние два года работали над мобилизацией ресурсов для Украины, для ее народа, чтобы обеспечить им необходимые энергоносители, и чтобы страна могла поставлять электричество людям", – сказал он.

Только за последние более двух лет, по его словам, после полномасштабного вторжения России, "страны "G7 плюс" мобилизовали более 4 миллиардов", и этот процесс продолжается.

Он отметил, что только за последний месяц о новых вкладах объявили Германия, Нидерланды и другие страны. В июне вице-президент США Камала Гаррис сообщила о выделении 500 млн долларов на энергетические нужды, а в прошлом месяце США выделили еще 300 млн долларов, увеличив вклад Америки в этом секторе до 1,8 млрд долларов.

"Эти средства важны, но что на самом деле имеет значение – это то, чтобы они реализовывались на практические нужды и помогли нашим украинским друзьям пережить предстоящие (зимние – ред.) месяцы", – подчеркнул Блинкен.

Он подчеркнул, что предстоящая зима будет сложной для Украины.

"Поэтому наши страны каждый день работают вместе, чтобы предоставить Украине то, что ей нужно, чтобы пережить зиму», — добавил он.

Поэтому, по словам Блинкена, участники министерского заседания в Нью-Йорке обсудят нынешнюю ситуацию и планы на ближайшую перспективу, чтобы восстановить пострадавшую от российских ударов энергоинфраструктуру Украины.

Напомним, ранее глава ОПУ Андрей Ермак рассказал, что РФ готовит удары по критическим объектам ядерной энергетики Украины.

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