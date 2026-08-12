Реклама

Об этом в колонке для NV Бизнес пишет начальник управления БПС 7 Корпуса быстрого реагирования ДШВ Денис Поляченко.

Отрасль будет развиваться не только количественно, но и качественно. По словам автора, расширится специализация: появятся узкопрофильные борта, в том числе разведывательные и предназначенные исключительно для ударов по бронетехнике или для охоты на логистические колонны.

Реклама

Чтобы с помощью Мидл-забастовок полностью контролировать тыл врага, нужен системный подход. Он, по словам подполковника, заключается не только в стабильных поставках комплектующих и масштабировании производства, но прежде всего в слаженной работе операторов, аналитиков и инженеров, в четком взаимодействии между разными подразделениями.

Реклама

Будущее фронта будут диктовать группы дронов, считает Поляченко. Уже вскоре на поле боя появятся комплексы, в которых у каждого БПЛА своя роль – один ищет цель, другой – ретранслирует данные, а третий – непосредственно производит поражение. Приоритеты в воздухе будут определять искусственный интеллект.

В авангарде вовлечение ИИ в боевые действия в небе — 7 Корпус быстрого реагирования ДШВ. Десантники используют алгоритмы для анализа разведывательной информации. Сведения по разведывательным «крыльям» дополняются данными радиоэлектронной и видовой разведки. Скорость расшифровки разрозненных данных и превращение их в координаты оказывает непосредственное влияние на шансы врага изменить позицию.

Автор отмечает: Мидл-забастовки – не спасительная палочка, которая сама по себе выигрывает войну. Это мощное инновационное средство, которое качественно и результативно дополняет работу артиллерии и наземных подразделений.

Новости партнеров