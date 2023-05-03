Будущее контрнаступление ВСУ: СМИ узнали, знают ли западные партнеры подробности и дату начала спецоперации

Один из чиновников Украины рассказал, что только несколько человек знают план контрнаступления.

Опасаясь утечки конфиденциальной информации, которая может отрицательно повлиять на результаты, украинское командование скрывает детали своего весеннего контрнаступления.

Об этом пишет Politico со ссылкой на европейских чиновников.

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По их словам, одной из причин, почему Киев воздерживается от обмена информацией о контрнаступлении, включая время, куда и сколько войск они планируют переместить для операции, недавний "слив" документов Минобороны США. После утечки официальные лица США пытались заверить Украину и других союзников в Европе, что они устанавливают защиту, но в Киеве все еще находятся в состоянии повышенной готовности.

Как пишет издание, украинские чиновники внутри страны работают над тем, чтобы предотвратить широкое распространение деталей, связанных с планированием контрнаступления. Один из чиновников Украины, говоривший на условиях анонимности, рассказал агентству, что только несколько человек знают план контрнаступления.

Комментируя эту информацию, в Пентагоне сказали, что Вашингтон и Киев до сих пор имеют такой же уровень обмена информацией. Не было никаких признаков того, что Украина что-то скрывает от США, отметили в ведомстве.

"Они не обязаны сообщать нам или сообщать нам заранее", — сказал журналистам представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби , отвечая на вопрос NatSec Daily, боится ли администрация, что украинцы держат их в неведении.

Утечка секретных документов Минобороны США

Напомним, 6 апреля The New York Times со ссылкой на чиновников администрации Байдена опубликовали, что в соцсетях появились засекреченные военные документы, касающиеся контрнаступления украинской армии в войне против России. Как позже удалось выяснить изданию, первые секретные данные о военных действиях России подозреваемый Тейшейра начал публиковать в чат-группе Дискорд уже через 48 часов после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Вторая часть документов появилась на следующий день, 7 апреля. Речь шла не только об Украине, но и о деятельности США в Индо-Тихоокеанском регионе, на Ближнем Востоке, действиях по борьбе с терроризмом и соперничеству с Китаем.

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