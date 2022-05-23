"Будущее Украины уже без этих людей": Зеленский сообщил о 87 погибших во время авиаудара РФ по Десне

"Будущее Украины уже без этих людей": Зеленский сообщил о 87 погибших во время авиаудара РФ по Десне

Россияне нанесли удар по поселку Десна на Черниговщине 17 мая, убив мгновенно много людей.

Жертвами россиян 17 мая стали 87 жителей села Десна Черниговской области. Тогда оккупанты нанесли авиаудара по поселку.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, выступая в Давосе.

"Сегодня мы закончили работы на Десне. К сожалению, статистика такова: сегодня на Десне под обломками 87 жертв. 87 трупов, жертв, убитых – без этих людей уже будет будущее Украины", — заявил президент.

Также Зеленский отметил, что как президент воюющей думает о настоящем Украины и о том, сколько людей погибает ежедневно.

Напомним, российские оккупанты утром 17 мая произвели ракетный обстрел поселка Десна Черниговской области. Тогда сообщалось о 8 погибших и 11 — травмированных.

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