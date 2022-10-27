Будущий ужас российских оккупантов: украинцы испытывают новейший дрон "Акула"

Украинцы испытывают новейший дрон "Акула", который будет обнаруживать оккупантов, говорится в ТСН.

Превосходство в воздухе в нынешней войне можно достичь не только с помощью самолетов или ракет, на первый план выходят дроны. Они дешевле, незаметнее и главное при поражении не погибают пилоты. Пока враг закупает иранские беспилотники, украинцы разрабатывают и усовершенствуют собственные образцы летательных аппаратов, в том числе и украинская "Акула".

Будущий ужас российских оккупантов – производители тестируют свое новое детище по имени «Шарк». "Акула – это красивый и очень серьезный хищник. Это безжалостный хищник, который находит свою добычу за многие километры. Может видеть, чувствовать ее", – объясняет тестировщик Михаил.

"Акула" – новая разработка украинских инженеров. Ее начали создавать уже после начала полномасштабного вторжения, строили с учетом боевого опыта дронов на фронте. "Он ведет разведку, наблюдение и передает координаты, чтобы можно было скорректировать удары по целям найденным", — добавляет Михаил.

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Устойчивость против систем радиоэлектронной борьбы – главное преимущество нового дрона. Его предшественники умудрялись летать над головами врага в Гостомеле, Буче, Ирпене и передавать координаты нашей артиллерии. "Это не "Орланы" российские, которые падают от одного взгляда наших ребят из ВСУ", — смеются разработчики.

Поднявшись на высоту около тысячи метров, "Акула" растворяется в воздухе. Благодаря электрическому двигателю беспилотник почти бесшумный. Незаметный же десяти килограммовый аппарат видит все вокруг. Дрон фиксирует и сопровождает найденную цель на земле или в воздухе, постоянно передавая координаты объекта. "Я могу полностью контролировать свой полет, у меня высококачественное изображение в режиме онлайн, хороший зум, можно рассматривать объекты, оперативность получения данных очень велика", — рассказывает инструктор по управлению беспилотниками "Глеб".

Стоимость дрона разработчики не называют, но уверяют, в разы дешевле мировых аналогов. В настоящее время "Акула" проходит последние настройки и тестирования и уже до конца года должна отправиться в украинские подразделения на передовую. Победа в битве дронов в небе должна стать предпосылкой для окончательного уничтожения решистов и на земле.

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