"Будут бесконечные пехотные валы": Черник назвал настоящую угрозу для Авдеевки

Несмотря на бешеные потери на Авдеевском направлении, враг пытается подтягивать резервы, ведь главное выполнить приказ кремлевского диктатора. Именно огромное количество пехоты, как это было в Бахмуте, является настоящей угрозой для Авдеевки.

Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" рассказал военный эксперт, полковник Петр Черник.

"Путину нужен минимальный результат"

Чтобы понять, что происходит в Авдеевке, нужно мыслить шире. Путин не достигает стратегической цели в части ликвидации украинской государственности и точно не достигнет. Но ему нужен какой-нибудь минимум результата. Так вот, выход на административные границы Донбасса и Луганщины и является этим минимальным результатом», — говорит эксперт.

По его словам, у Путина самоназначение в части выборов следующей весной и ему нужны какие-то победы.

«Мы хорошо осознаем, что Авдеевка — это ворота ко всей Донетчине рядом с Бахмутом. К тому же Бахмут также не может быть взят в оперативное окружение нашими войсками с их точки зрения. Путин сказал, что его уже взяли и наградили каких-то недогероев. Вот так они безумно давят”, — отметил Петр Черник.

Рекордные потери россиян

"Но за три недели очень активных боевых действий суммарно они потеряли с убитыми и ранеными более 15 тысяч человек", — отметил он.

“Напомню, что полнокровная механизированная дивизия – это 12 500. Это что-то беспрецедентное – потеряли более двух механизированных полков, более одного танкового полка и более двух артиллерийских бригад. Это только за первые шесть дней боев”, — рассказал эксперт.

“Понимаем, что механизированный полк должен прорывать оборону противника на день на 3-5 км вглубь, это батальонные тактические порядки. Но опять же не отменяем их колоссальный человеческий ресурс. Они будут бросать на штурм столько людей, сколько нужно. Чем все это закончится, узнаем впоследствии”, — прокомментировал Черник.

Настоящая угроза для Авдеевки

Он также назвал истинную угрозу для Авдеевки: «Настолько большое количество пехоты, которая будет для нас критической, так, как это было в Бахмуте. Напомню, Бахмут взяли гигантскими пехотными валами. Вот что есть настоящая угроза. Добротной качественной техники у них все меньше и меньше. Но они здесь действительно будут концентрировать абсолютно все лучшее, что есть”.

“Если царь сказал, что Авдеевку нужно брать, они будут прилагать максимум усилий. Где будет точка перелома — в нашу или в их пользу — пока спрогнозировать практически невозможно», — резюмировал Черник.

Напомним, во время наступления российской армии в районе Авдеевки, ВСУ необходимо продержаться всего несколько недель, затем ситуация изменится. Так считает военный эксперт Роман Свитан.

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