Будут без танков: в Россию перестали поставлять иностранное комплектующие, предприятия закрываются

Будут без танков: в Россию перестали поставлять иностранное комплектующие, предприятия закрываются

Оккупанты не смогут отремонтировать подбитые танки.

В связи с отсутствием поступлений комплектующих иностранного производства приостановлена работа предприятий корпорации “Уралзавод” и Челябинского тракторного завода в РФ.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

Отмечается, что оккупационные войска, которым мужественно противостоят ВСУ, остро нуждаются в ремонте и восстановлении поврежденного вооружения и военной техники. Но работа некоторых российских предприятий, которые на этом специализируются, приостановлена.

"По имеющейся информации, в связи с отсутствием поступлений комплектующих иностранного производства приостановлена работа предприятий корпорации "Уралзавод" и Челябинского тракторного завода. Указанные предприятия специализируются на изготовлении и ремонте танков, а также другой бронированной техники для нужд ВС РФ", — сказано в уведомлении.

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