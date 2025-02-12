О чем свидетельствует атака по Киеву: эксперт заговорил о "худших прогнозах"

Удары по Украине будут значительно более мощными и массированными.

Массированные атаки по Украине усилятся в холодное время года, и основная тактика состоит в том, что будет использоваться баллистическое вооружение.

Такое мнение высказал эксперт по авиации Валерий Романенко в комментарии для NV.

"Я увидел, что наши с вами прогнозы, которые мы не раз обсуждали, сбываются. Удары станут гораздо более массированными, чем раньше, и начнутся тогда, когда будут сильные морозы. Первый момент и второй — акцент в этих ударах будет сделан на баллистические ракеты", — сказал Романенко.

По его словам, сегодняшняя атака была проведена исключительно баллистическими ракетами, в том числе зенитными 48Н6, которые были переработаны для ударов по наземным целям.

"Так вот, сегодня была исключительно баллистика, потому что те зенитные ракеты 48Н6, НБ и ДМ специально переработаны для ударов по наземным целям. Зенитные ракеты, которые также запускаются по баллистической траектории. Так вот, их использовали сегодня и в качестве баллистических. То есть сегодня была атака исключительно баллистическими ракетами", — рассказал эксперт.

Он добавил, что все повреждения вызваны лишь осколками, так как ракеты были сбиты квалифицированно.

"Наши ПВО успешно отразили атаку, все повреждения вызваны только осколками. Все повреждения вызваны не боевой частью, а именно осколками. А почему вы слышали взрыв? Потому что в данном случае ракеты были поражены квалифицированно", — сказал он.

Напомним, в ночь на 12 февраля Россия нанесла удар баллистическими ракетами "Искандер-М" и зенитными ракетами С-400 по Киеву и Кривому Рогу. Также было использовано 123 ударных БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов. Силы ПВО уничтожили шесть ракет и 71 дрон.

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