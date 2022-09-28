Будут бить по "центрам принятия решений": эксперт о возможных целях россиян

Путин и его окружение пугают украинцев тем, что они могут ударить ядерными боеголовками по центрам принятия решений. Однако это остается только "пугалкой".
Вероятны цели российских оккупантов в случае применения тактического ядерного оружия – центры принятия решений. Однако, по мнению экспертов, это пропагандистская пугалка.
Об этом в интервью ТСН сообщил эксперт Defense Express Иван Киричевский.
"Похоже, у россиян нет артиллеристских снарядов, которые могут иметь ядерную начинку. Уместнее говорить о ядерных боеприпасах. Россияне любят говорить, что они "ударят по центрам принятия решений". Однако это остается пропагандистской пугалкой. Чтобы бить по этим центрам, им придется использовать сверхзвуковые ракеты типа Х-101 или "Искандер-К". А наши ПВО умеют их сбивать", — подчеркнул Иван Киричевский.
Также он добавил, что, вероятно, россияне попытаются взорвать несколько боезарядов мощностью 100 килотонн, чтобы вывести из ладу в Украине электроприборы: не только бытовую технику, но и военную радиоэлектронику.
Напомним, что в Москве планируют провести концерт в честь захвата украинских территорий.
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