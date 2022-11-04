Будут бороться до последнего солдата или убегут: аналитики не знают, что задумали оккупанты в Херсоне

Российские военные объявили "эвакуацию" из Херсона и люди начали уезжать из города. Этим пользуются и сами оккупанты – переодеваются в гражданскую одежду и убегают.

Аналитики из Института изучения войны заявили, что РФ продолжает выводить некоторые военные элементы из северо-западной части Херсона. Однако до сих пор непонятно, будут ли оккупанты бороться за Херсон.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), опубликованном сегодня, 4 ноября.

3 ноября гауляйтер Кирилл Стремоусов заявил, что якобы российские войска "скорее всего пойдут на левый (восточный) берег реки Днепр".

ISW отмечает, что российские войска продолжают готовить запасные позиции на левом (восточном) берегу Днепра, продолжая создавать оборонные позиции северо-западнее Херсона и перебрасывать туда дополнительные мобилизованные силы, несмотря на заявление Стремоусова.

Сообщается, что некоторые российские элитные подразделения, такие как воздушно-десантные силы и морская пехота, продолжают действовать на правом берегу Днепра, и их полный вывод с севера Херсонской области был бы более четким показателем того, что российские силы не будут воевать за областной центр или населенные пункты правого берега.

Как добавили в ISW, оккупанты создают условия для городских боев в городе.

"Подобные сообщения могут появиться в ближайшие дни ввиду продолжающейся принудительной эвакуации гражданских лиц как с правого, так и с левого берегов реки Днепр, но они могут не указывать на немедленный вывод российских войск из Херсона. Лучшим индикатором намерений России остается дислокация российского ВДВ", – добавили аналитики.

Контрнаступление в Херсонской области

Военнослужащие ВСУ шаг за шагом освобождают Херсонщину. Наши защитники деоккупировали более 90 населенных пунктов в Херсонской области. Заместитель министра обороны Анна Маляр объяснила, почему продвижение ВСУ в Херсонской области происходит не так быстро, как надеялись многие украинцы.

В то же время президент Владимир Зеленский объяснил, что российские войска, несмотря на заявления командования РФ, не покидают Херсон, все наиболее боеспособные оккупационные подразделения остаются на месте.

30 октября в Генштабе ВСУ сообщили, что РФ отводит артиллерию из правобережной части Херсона и заставляет украинцев выезжать из городов.

Жизнь в 2 км от линии фронта - село в деоккупированной Херсонской области

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