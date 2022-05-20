Будут брать даже дедов: в России планируют отменить возрастные ограничения на контрактную службу в армии

Будут брать даже дедов: в России планируют отменить возрастные ограничения на контрактную службу в армии

В России хотят упразднить возрастные ограничения на контрактную службу в армии.

Депутаты российской Госдумы считают, что отмена возрастных ограничений поможет "привлечь в российскую армию больше специалистов".

Об этом пишут средства массовой пропаганды РФ.

Известно, что контракт на военную службу в российской армии могут заключить граждани РФ не старше 40 лет и иностранцы, которым еще не исполнилось 30 лет. Однако в российской Госдуме планируется отменить эти ограничения.

Власти государства-оккупанта считают, что таким образом им удастся "привлечь больше специалистов", даже если это будут пожилые люди.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения России в Украину в РФ было зафиксировано по меньшей мере 12 случаев умышленного поджога военкоматов. Только за последнюю неделю таких случаев было пять.

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