Будут ездить на дрезинах: Alstom прекращает сотрудничество с Россией

Будут ездить на дрезинах: Alstom прекращает сотрудничество с Россией

Компания поставляла в РФ локомотивы и железнодорожное оборудование.

Французская компания Alstom прекращает поставки своей продукции в Россию из-за вторжения в Украину.

Об этом говорится в официальном пресс-релизе компании, сообщает "Укрзалізниця".

Компания поставляла в РФ локомотивы и железнодорожное оборудование.

Также Alstom подтверждает приостановку всех будущих бизнес-инвестиций в России.

Напомним, что по состоянию на 9 марта работать в России или сотрудничать со страной и ее гражданами, поставлять туда свою продукцию и сервисы отказались более сотни компаний. ТСН.ua публикует полный список.

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