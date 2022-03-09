Будут ездить на дрезинах: Alstom прекращает сотрудничество с Россией

Компания поставляла в РФ локомотивы и железнодорожное оборудование.
Французская компания Alstom прекращает поставки своей продукции в Россию из-за вторжения в Украину.
Об этом говорится в официальном пресс-релизе компании, сообщает "Укрзалізниця".
Компания поставляла в РФ локомотивы и железнодорожное оборудование.
Также Alstom подтверждает приостановку всех будущих бизнес-инвестиций в России.
Напомним, что по состоянию на 9 марта работать в России или сотрудничать со страной и ее гражданами, поставлять туда свою продукцию и сервисы отказались более сотни компаний. ТСН.ua публикует полный список.
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