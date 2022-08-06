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Будут ходить с оружием по квартирам: Федоров рассказал, как оккупанты планируют проводить "референдум" в Мелитополе

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Будут ходить с оружием по квартирам: Федоров рассказал, как оккупанты планируют проводить "референдум" в Мелитополе

Фото: Associated Press

Российско-оккупационные власти Мелитополя намерены проводить так называемый "референдум" в течение недели, используя методы запугивания.

Оккупанты будут ходить по многоквартирным домам с оружием и в сопровождении сотрудников милиции или ФСБ и будут проводить опрос.

Об этом мэр Мелитополя Иван Федоров во время национального новостного эфира в субботу, 6 августа.

"Оккупанты хотят проводить референдум 7 дней. Проводить его хотят с помощью старших по домам, которые будут ходить по квартирам и опрашивать жильцов, но в сопровождении автоматчиков и сотрудника милиции или ФСБ", — сказал мэр.

Как пояснил Федоров, за 7 дней представители оккупационных властей "могут нарисовать ту цифру, которую захотят".

Как сообщалось ранее, под временно захваченным Мелитополем россияне прячутся от ВСУ по лесам. В поселке Мирный в здании детского приюта военные страны-агрессорки организовывали госпиталь. Однако на днях из этого здания оккупанты выехали.

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