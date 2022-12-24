Будут идти голышом на украинские позиции: Подоляк — о плачевном состоянии российской армии

Российская армия находится в плачевном состоянии. У военных страны-агрессора серьезные проблемы с обеспечением.

Об этом рассказал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в эфире Freedom.

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"3 составляющие состояния российской Армии. Первая - это армия "плакатного типа". Они очень много говорят. Все, что они смогли принудительно отправить, это они и отправляют. Берут где попало и кого попало, тренеровать они не могут, потому что у них инфраструктура подготовки - разрушена, поэтому они сейчас отправят военных в Беларусь, чтобы хотя бы какая-то часть людей была подготовлена белорусскими инструкторами. Вторая составляющая – это отсутствие амуниции. Военно-промышленный комплекс РФ – чрезвычайно слабый. Да, они готовили какие-то объемы высокоточного оружия. Они готовят сегодня "Сарматы", "Ярси" и так далее, чтобы пугать мир. Но с точки зрения обеспечения своих военных, у них ничего нет. Третья составляющая – это тотальные кражи чиновниками. Путин и Щейгу ставит ставку на то, чтобы это забрасывать телами", - отметил он.

Свое все разрушено. объемы высокоточного оружия Они готовят сегодня "Сарматы", "Ярсы" и так далее, чтобы пугать мир. Но с точки зрения обеспечения своих военных, то у них ничего нет. Третья составляющая — это тотальные кражи чиновниками. Путин и Щейгу ставит ставку на то, чтобы это забрасывать телами", — заметил он.

По его словам, у России есть три составляющие ведения войны: живая сила, снаряды советских времен и крылатые ракеты для геноцида украинцев.

"Мы очень точно понимаем тип войны, которую ведет Российская Федерация, и пытаемся нашим партнерам это объяснить. У россиян есть три составляющие: это живая сила, снаряды советских времен и крылатые ракеты для геноцида гражданского населения. Все, что говорит Путин или Шойгу, о реформирование своей армии — невозможно. Россия — это страна, которая обычно нетехнологична, и только пока ресурсно может продержаться. Ресурсно — это определенный объем военной техники, целовых денег и мобилизованных, которые будут голышом идти на позиции", — добавил Подоляк.

Напомним, в британской разведке объяснили, почему российская армия прекратила наступательные операции.

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