Будут идти в атаку или стрелять в спину россиянам: белорусский журналист — об армии своей страны

Илья Добротвор предполагает, что "по всем оценкам, белорусская армия не боеспособна".

Белорусская армия не готова к реальным боевым действиям и не имеет мотивации воевать из-за плохой зарплаты.

Такое мнение в эфире FREEДОМ высказал главный редактор издания "Белорусская правда" Илья Добротвор, комментируя угрозу вторжения из Беларуси.

Он предполагает, что "по всем оценкам, белорусская армия не боеспособна".

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"Если сравнивать зарплату даже в мирное время военнослужащего российской армии и белорусской, то она отличается на порядок. Если россияне умирают, грубо говоря, за 1 000 евро, то какой смысл белорусским офицерам умирать за 100 евро? Соответственно, как заплатят — так и навоюют. И если россияне будут бежать в атаку, то белорусы будут идти", — считает Добротвор.

По его мнению, Путин не рассчитывает на белорусских военных как на боевую силу. Ему выгодна Беларусь как плацдарм для нанесения воздушных ударов по территории Украины.

"Думаю, что Путин и его приближенные прекрасно понимают, что белорусским военным и вообще белорусам они не могут доверять. ...Они (белорусы. – Ред.) будут стрелять в спину", — уверен журналист.

Угроза вторжения из Беларуси: последние новости

Напомним, что белорусов вызывают в военкоматы "для уточнения учетных данных". По информации Главного управления разведки, РФ разместила ядерное оружие в Крыму и Беларуси.

2 января стало известно, что Беларусь и Россия по меньшей мере до 8 января продлили обучение региональной группировке войск "Союзного государства".

По мнению Олега Жданова, из Беларуси враг сможет снова напасть, когда там будет 5-7 дивизий, то есть 50-70 тысяч человек с техникой. Но пока столько сил оккупанты там еще не собрали.

Белорусский оппозиционер, советник Светланы Тихановской Франак Вячорка считает, что диктаторы Лукашенко и Путин не готовы бросать белорусских военных на войну в Украине, ведь боятся протестов.

Военный эксперт Михаил Самусь считает, что россияне и белорусы будут просто имитировать угрозу наступления, но предупреждает об угрозе прорыва вражеских ДРГ на северном направлении.

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