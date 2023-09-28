"Будут или убегать, или погибать": генерал спрогнозировал, как ВСУ будут освобождать Токмак

Украинская армия может обойти Токмак Запорожской области со всех сторон, а затем взять российскую группировку в "мощные клещи" и выбить.

Об этом в эфире КИЕВ24 рассказал генерал армии Украины и экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж.

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"Мы перекрываем все системы коммуникации, включая в Токмак, группировка отрезана полностью, это даже не Бахмут, ну тем более не Херсон, большой областной центр. Это небольшой город, узловой железнодорожный центр, мы его обходим с этих сторон, а в первую очередь с тех форматов востока, где он общается с соответственно резервами", — отметил он.

Когда силы обороны примут в окружение город, его можно будет накрывать огнем по позициям оккупантов.

"Как-то грамотная спланированная операция будет позволять перерезать Токмак и эту группировку взять в мощные клещи, а тогда им шансов нет… или бежать или гибнуть", — считает он.

Добавим, эксперты подчеркивают, что Токмак Запорожской области является важным стратегическим городом, поскольку он является "главной артерией" поставок всей южной группировки россиян. Военный эксперт Владислав Селезнев сообщил, что ВС РФ переместили в район города не менее четырех воздушно-десантных дивизий.

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