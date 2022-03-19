Будут использовать для восстановления экономического потенциала и в качестве обменного фонда: Енин о пленных РФ

Он уточнил, что Украина обязуется содержать их в соответствии с ратифицированными Киевом нормами международного права.
Российские военные, попавшие в плен в Украине, в соответствии с нормами международного права будут использоваться для восстановления экономического потенциала Украины и в качестве обменного фонда.
Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин в эфире совместного информационного марафона UAразом на украинских телеканалах.
"Украина действует четко в соответствии с международными нормами гуманитарного права, в частности, Женевской конвенции, которая является неотъемлемой частью национального законодательства Украины. Безусловно, указанные пленные будут максимально использованы в дальнейшем для восстановления экономического потенциала нашей страны и, возможно, как обменный фонд", — сказал он.
Он уточнил, что Украина обязуется содержать их в соответствии с ратифицированными Киевом нормами международного права.
Ранее генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что в Украине уже работают специальные лагеря для военнопленных российских оккупантов.
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