Будут использовать для восстановления экономического потенциала и в качестве обменного фонда: Енин о пленных РФ

Будут использовать для восстановления экономического потенциала и в качестве обменного фонда: Енин о пленных РФ

Он уточнил, что Украина обязуется содержать их в соответствии с ратифицированными Киевом нормами международного права.

Российские военные, попавшие в плен в Украине, в соответствии с нормами международного права будут использоваться для восстановления экономического потенциала Украины и в качестве обменного фонда.

Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин в эфире совместного информационного марафона UAразом на украинских телеканалах.

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"Украина действует четко в соответствии с международными нормами гуманитарного права, в частности, Женевской конвенции, которая является неотъемлемой частью национального законодательства Украины. Безусловно, указанные пленные будут максимально использованы в дальнейшем для восстановления экономического потенциала нашей страны и, возможно, как обменный фонд", — сказал он.

Он уточнил, что Украина обязуется содержать их в соответствии с ратифицированными Киевом нормами международного права.

Ранее генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что в Украине уже работают специальные лагеря для военнопленных российских оккупантов.

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