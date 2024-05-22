"Будут лезть, пока могут": военный эксперт рассказал о ситуации на Харьковщине

Россияне не выполнили ни одну из поставленных задач наступления на Харьковщине.

Силы обороны Украины успешно остановили противника на Харьковщине, не позволив им создать "буферную зону". Врагу удалось лишь вклиниться на украинскую территорию, но этого оказалось недостаточно, чтобы обнажить другие участки фронта и сделать их уязвимыми для наступательных действий россиян.

Об этом рассказал военный эксперт Сергей Грабский в интервью "24 Каналу".

Эксперт отметил, что ни одной из поставленных перед ними командованием задач оккупанты не выполнили. Несмотря на объективное преимущество в количестве личного состава, россияне продвинулись всего на 200-400 метров, что нельзя назвать успешными боевыми действиями.

По словам Грабского, сейчас в Харьковской области продолжаются ожесточенные бои.

"Противнику безразлично на потери. Россияне будут лезть до тех пор, пока будет кому. Следовательно, в ближайшие дни будет сохраняться напряженная ситуация", — отметил эксперт.

К тому же захватчики отдают себе отчет, что "окно возможностей" для наступления вскоре закроется – как только Украина получит новую боевую технику. Поэтому россияне пытаются сделать все возможное, чтобы быстро продвинуться вперед.

"Это касается не только Харькова. Харьковская операция – это отвлечение наших сил и средств. Она была неудачной, но бои продолжаются", – отметил Грабский.

По мнению эксперта, часть новой военной помощи уже может быть на фронте. Об этом свидетельствует прежде всего то, что в течение последней недели россиянам не удается существенно продвинуться ни на одном отрезке фронта.

Грабский добавил, что напряженная ситуация сохраняется возле Бахмута, Авдеевки, на Покровском направлении и в районе Очеретино, что, вероятно, связано с поставленными целями оккупантов.

Эксперт также отметил, что не стоит надеяться, что оккупанты могут изменить тактику и добровольно отойти с захваченных позиций, ведь для них главное – это захват территорий любой ценой.

Поэтому российская пропаганда активно и пафосно продвигает заявления типа "мы продвинулись на 200-400 метров". Это преподносится как "большая победа", которой "кормят" гражданских россиян. И хотя эти продвижения не оказывают существенного влияния на ситуацию, пропаганде удается создавать иллюзию об успешности так называемой СВО. По мнению Грабского, россияне будут продолжать наступление на Харьковщине, пока будут иметь для этого ресурсы.

"Зная виртуозность российской пропаганды, они и это вклинение — абсолютно беспомощны. Условный захват того же Волчанска будут преподносить как стратегическую задачу и победу, которая создаст проблемы для обеспечения украинских войск в районе Купянска. Так они это подают", — отметил военный эксперт. Сергей Грабский.

Напомним, Россия может открыть новый фронт на севере Украины. Российские войска вторую неделю атакуют пограничный город Волчанск в Харьковской области и уже захватили около 40% его территории.

Читайте также: