Будут ли гражданских предупреждать об угрозе нового наступления войск РФ: ответ Жданова

Жданов заверил жителей приграничных с РФ и Беларусью территорий, что их обязательно предупредят в случае угрозы нового нападения оккупантов.

Военный эксперт Олег Жданов рассказал, будут ли предупреждать мирное население об угрозе нового наступления войск России.

Об этом он сказал в эфире своего youtube-канала.

"Конечно, сообщат. И власти предложат вам эвакуироваться, если будет угроза повторной попытки вторжения со стороны Беларуси или Курской, Брянской или Белгородской области РФ. Поэтому не переживайте", — заверил Жданов жителей приграничных территорий.