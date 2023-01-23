Будут ли гражданских предупреждать об угрозе нового наступления войск РФ: ответ Жданова

Жданов заверил жителей приграничных с РФ и Беларусью территорий, что их обязательно предупредят в случае угрозы нового нападения оккупантов.
Военный эксперт Олег Жданов рассказал, будут ли предупреждать мирное население об угрозе нового наступления войск России.
Об этом он сказал в эфире своего youtube-канала.
"Конечно, сообщат. И власти предложат вам эвакуироваться, если будет угроза повторной попытки вторжения со стороны Беларуси или Курской, Брянской или Белгородской области РФ. Поэтому не переживайте", — заверил Жданов жителей приграничных территорий.
Ранее, комментируя возможное наступление РФ, Олег Жданов заявил, что россияне продолжат бросать все силы для захвата Донецкой области.
Военный эксперт Павел Нарожный не исключает, что россияне могут атаковать Сумскую область.
По мнению военного эксперта Александра Мусиенко, Россия может готовить одновременное наступление по нескольким направлениям. В частности – с востока и севера Украины.
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