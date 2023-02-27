Будут ли идти ожесточенные бои при освобождении Крыма: Гуменюк дала ответ

Российские оккупанты с легкостью Крым отдавать не будут. Однако и ожесточенных боев за него не будет.

Освобождение оккупированного Россией Крыма будет проходить по отдельному сценарию.

Так считает руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

По ее словам, яростных боев за полуостров не будет. Его освобождение последует по другому сценарию. Однако по какому именно сценарию – непонятно.

"Я не думаю, что так легко отдадут Крым, как мы могли бы рассчитывать. Но то, что таких упорных боев не будет — это вероятно. Скорее всего, битва останется за Донбасом и Луганщиной, а Крым пройдет по другому сценарию", – рассказала она.

Напомним, что страх Владимира Путина потерять оккупированный Крым может подтолкнуть его к мирным переговорам с Украиной.

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