Будут ли мобилизованных в Украине отправлять работать на ВПК: Данилов ответил

В Украине решение о том, будут ли мобилизованные граждане нашего государства привлекаться к работам в военно-промышленном комплексе, будут решать профильные службы.

Об этом в эфире единого телемарафона сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Я хочу заметить, что тем, что касается мобилизации, у нас занимаются соответственно военные. И этот вопрос, прежде всего, их области. И если будет нуждаться наш военно-промышленный комплекс в дополнительных людях, которых надо привлекать, то это решение должны принимать военные. Именно военные принимают решение, где должен служить тот или иной человек, вы знаете, что у нас здесь принуждения как такого нет", - сказал Данилов.

Также он добавил, что каждый мобилизованный человек, прежде всего, должен пройти обучение. Уже после этого станет защищать наше государство.

Член комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин в интервью УП недавно отметил, что сейчас на многих предприятиях не хватает квалифицированных специалистов. Поэтому после мобилизации может пригодиться профессиональность человека, в результате чего его могут направить в ВПК.

Напомним, что секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, сколько людей теряют россияне на фронте в Украине.

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