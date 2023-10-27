Будут ли мобилизованных в Украине отправлять работать на ВПК: Данилов ответил

По его словам, этим вопросом будут заниматься военные.
В Украине решение о том, будут ли мобилизованные граждане нашего государства привлекаться к работам в военно-промышленном комплексе, будут решать профильные службы.
Об этом в эфире единого телемарафона сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.
"Я хочу заметить, что тем, что касается мобилизации, у нас занимаются соответственно военные. И этот вопрос, прежде всего, их области. И если будет нуждаться наш военно-промышленный комплекс в дополнительных людях, которых надо привлекать, то это решение должны принимать военные. Именно военные принимают решение, где должен служить тот или иной человек, вы знаете, что у нас здесь принуждения как такого нет", - сказал Данилов.
Также он добавил, что каждый мобилизованный человек, прежде всего, должен пройти обучение. Уже после этого станет защищать наше государство.
Член комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин в интервью УП недавно отметил, что сейчас на многих предприятиях не хватает квалифицированных специалистов. Поэтому после мобилизации может пригодиться профессиональность человека, в результате чего его могут направить в ВПК.
Напомним, что секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, сколько людей теряют россияне на фронте в Украине.
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