Будут ли наказывать владельцев паспортов РФ после деоккупации территорий Украины – Подоляк объяснил

С начала полномасштабного вторжения оккупанты заставляют украинцев брать паспорта РФ на оккупированных территориях.

Российские захватчики продолжают политику принудительной паспортизации. К примеру, в Мариуполе оккупанты не будут выдавать школьникам аттестаты без паспортов РФ.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в эфире национального телемарафона объяснил, что ждет владельцев российских паспортов после освобождения территорий Украины.

"Если к тебе приехали на "бусике", чтобы тебя немедленно депортировать, если ты не возьмешь дикую книгу под названием "паспорт гражданина Российской Федерации", поставили к виску автомат – ты безусловно должен ее взять. Но ты не пройдешь через процедуру выхода из украинского гражданства. Когда мы зайдем на свои территории, деоккупируем их, будут проведены определенные юридические действия, и мы вернем гражданство нашим гражданам. Кроме одной категории, которая инициативно шла за паспортами, шла работать в оккупационные администрации, принимала участие в пропагандистских мероприятиях и так далее", – отметил он.

Михаил Подоляк также отметил, что сегодня Запорожская и Херсонская области говорят о немедленной эвакуации – 18, 20, 30 населенных пунктов. Люди могут сесть в автобусы и уехать.

"Они будут вывозить коллаборантов – тех людей, которые точно должны получить у нас юридические сроки наказания по определенным статьям Уголовного кодекса", — резюмировал Подоляк.

Напомним, в захваченных россиянами поселках Новоайдар, Станица-Луганская и Муратово на Луганщине незаконные вооруженные формирования начали принудительную паспортизацию населения. Оккупанты врываются в дома местных жителей, заставляют получать так называемый паспорт незаконного формирования "ЛНР", а затем подавать заявку на паспорт РФ.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец посоветовал украинцам на оккупированных территориях брать паспорта РФ для сохранения собственной жизни. Уполномоченный ВР заверил, что за такое украинские власти не будут наказывать.

В свою очередь вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук призвала украинцев не брать российские паспорта.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, комментируя высказывания своих коллег, заявил, что не видит в этих заявлениях диссонанса.

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