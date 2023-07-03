Будут ли новые ракетные и дроновые атаки на Украину: Игнат объяснил планы оккупантов

Удары по Украине будут продолжаться, оккупанты не планируют прекращать использовать террористические методы ведения войны.
Российские оккупанты не планируют прекращать обстрелы Украины. Для этого они по-прежнему будут использовать ракеты разного типа и дроны-камикадзе. В то же время отсутствие обстрелов столицы в последние дни не свидетельствует об общем уменьшении атак.
Об этом в эфире телемарафона сообщил полковник, спикер Командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат.
По его словам, оккупанты не отказываются от террористических методов ведения войны.
"В частности, баллистическими ракетами, имею в виду С-300, бьет. Ну и БПЛА будут в дальнейшем применять. На это много причин, почему они это делают. Бывают дни, когда есть больше обстрелов, но когда меньше. Если мы уже три дня не видели обстрелов — это не значит, что нужно расслабляться и они уменьшились. Враг решил себе таким образом спланировать. Может, ведут какую-то подготовку. Может, где-то на других направлениях переориентируют свои силы", — отметил Игнат.
Напомним, что ВСУ уничтожили очередного российского полковника, который был в отряде Кадырова.
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