Будут ли новые ракетные и дроновые атаки на Украину: Игнат объяснил планы оккупантов

Российские оккупанты не планируют прекращать обстрелы Украины. Для этого они по-прежнему будут использовать ракеты разного типа и дроны-камикадзе. В то же время отсутствие обстрелов столицы в последние дни не свидетельствует об общем уменьшении атак.

Об этом в эфире телемарафона сообщил полковник, спикер Командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, оккупанты не отказываются от террористических методов ведения войны.

"В частности, баллистическими ракетами, имею в виду С-300, бьет. Ну и БПЛА будут в дальнейшем применять. На это много причин, почему они это делают. Бывают дни, когда есть больше обстрелов, но когда меньше. Если мы уже три дня не видели обстрелов — это не значит, что нужно расслабляться и они уменьшились. Враг решил себе таким образом спланировать. Может, ведут какую-то подготовку. Может, где-то на других направлениях переориентируют свои силы", — отметил Игнат.

Напомним, что ВСУ уничтожили очередного российского полковника, который был в отряде Кадырова.

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