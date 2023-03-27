Будут ли оккупанты еще массированно обстреливать Украину: военный аналитик объяснил

Однако бить российские оккупанты по территории нашего государства еще могут. У них остались дальнобойные ракеты.

Об этом в рамках телемарафона рассказал военный аналитик Алексей Гетьман.

“Россияне несут нам угрозу. У них осталось плюс-минус 15% дальнобойных высокоточных ракет, которые у них были. Это ракеты, которые могут поражать нашу территорию вглубь. Есть приграничные области и у неприятеля есть много ракет С-300. Они сейчас сменяют этот зенитно-ракетный комплекс на С-400. Те ракеты, которые были в С-300, не могут быть использованы с С-400, у них другой калибр. Эти ракеты нужно утилизировать. Что они сделали? Они переделали их в баллистические — не дальнобойные и не высокоточные, летают на 200-250 км, а на пограничные области у них до 7 тысяч этих ракет, и они могут нас массово обстреливать», — отметил Алексей Гетьман.

Он также добавил, что россияне начали использовать авиацию, планирующие бомбы, которые могут поражать наши цели на расстоянии до 50 км.

“То есть большие обстрелы, скорее всего, будут, но не так массированы, как были раньше. Скорее всего, это будут точечные обстрелы по какому-то объекту, а вот шахеды, С-300, планирующие бомбы для пограничных областей, к сожалению, представляют опасность. Планирующие бомбы ФАБ-500 – это разработанная в СССР 500-килограммовая авиационная бомба. Россияне могут их переработать, они могут не заходить в зону поражения нашей ПВО, бросать эту бомбу и убегать, а бомба дальше планирует и очень разрушительной”, — отметил военный аналитик.

Напомним, что в МИД Китая из-за угроз Путина говорят, что ни при каких условиях нельзя развязать ядерную войну.

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