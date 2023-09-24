Будут ли оккупанты перебазовываться из Крыма после успешных атак Украины: ответ ВМС

Россия пытается уберечь свои военные объекты в оккупированном Крыму от украинских атак. Однако после последних атак ВСУ ситуация меняется.

Об этом заявил Дмитрий Плетенчук, спикер ВМС ВС Украины.

"Показательно то, что они заговорили о вывозе музеев из Крыма — под благовидным предлогом, но это уже начало. Так же уже информация поступает, мы все имеем там знакомых, и некоторые коллаборанты поняли, что надо куда-то перемещаться. А что касается флота — Азово-Черноморский регион в принципе замкнут, довольно небольшой, и там особо спрятаться негде, независимо от того, в Азовское море они что-то переведут или наоборот. В Азовском море, в порту Бердянск, чудесно сгорел большой десантный корабль "Саратов". Конечно, когда будет освобожден юг Запорожской области или Донецкой, все эти корабли станут более доступными целями. Они могут попытаться отвести что-то в Новороссийск, к международно признанным берегам РФ", - сказал он.

"Тем не менее, главная военная база у них находится в Севастополе. Загрузку "Калибров" они делают только там, поэтому ситуация должна стать настолько для них сложной, чтобы они покинули эту базу, что скорее всего оставлять в тот момент уже будет нечем", - добавил он.

Напомним:

22 сентября ракеты атаковали штаб Черноморского флота РФ в Севастополе. Здание получило повреждения, возник пожар. Так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев подтвердил удар и предупредил о вероятности повторной атаки. Через полчаса после атаки в Севастополе включили сирены и объявили эвакуацию в ряде детских и образовательных учреждений.

В ССО назвали операцию дерзкой и кропотливой работой, позволившей вовремя и точно поразить штаб Черноморского флота РФ. Отмечается, что удар был нанесен во время проведения совещания руководящего состава российского флота во временно оккупированном Севастополе.

Глава ГУР Кирилл Буданов сообщил, что в результате удара погибли и были ранены руководители российского штаба Черноморского флота.

В Минобороны РФ заявили, что в результате удара по штабу Черноморского флота повреждено "историческое здание". Также российские пропагандисты уверяли в успешной работе российской ПВО, которая вроде якобы сбила "все пять украинских ракет".

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