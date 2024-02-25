Будут ли отбирать в уклонистов квартиры: адвокат дала четкий ответ

Юрист прокомментировала законопроект о мобилизации в Украине.

Адвокат Кристина Очкур прокомментировала обновленный законопроект о мобилизации и объяснила, смогут ли в уклонистов отбирать имущество, в том числе квартиры.

Об этом она рассказала на YouTube-канале.

По ее словам, такие слухи начали распространяться из-за первых версий законопроекта о мобилизации.

Так, в одной из первых версий документа отдельным пунктом было прописано, что начальник ТЦК и СП уполномочен накладывать арест на имущество уклоняющегося. Однако в обновленной версии законопроекта №10449 этот пункт был убран.

Однако Кристина Очкур отметила, что военкомат может обратиться в суд с требованием арестовать счета, электронные кошельки, карточки или же забрать водительские права уклоняющихся.

Напомним, в Раде заговорили о "тотальной мобилизации" — что это значит.

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