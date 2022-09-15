Будут ли ответные удары по военкоматам на территории РФ: Жданов дал совет российским потенциальным призывникам

В российских военкоматах даже нет электронного реестра.
Украина не наносит ударов по сопредельной территории.
Об этом сказал военный эксперт Олег Жданов
"То, что там по всей России горят военкоматы, это они сами. А нам и не надо будет даже бить по этим военкоматам. Стоит только Путину объявить частичную мобилизацию, поверьте, первое, что сделают россияне, сожгут все военкоматы", — отметил Жданов. .
По его словам, в российских военкоматах нет электронного реестра.
"Сгорят карты мобрезерву, они не будут знать, кого извещать, куда призывать и носить повестки. И повестки сгорят вместе с этими картотеками. Там все на бумаге. В лучшем случае есть какой-то автономный местный компьютер, в который занесена часть информации, но если он сгорит при пожаре, то никто не найдет: кто, где, к кому приписан", — рассказал эксперт.
Также Олег Жданов дал совет россиянам.
"Если у вас объявят полную мобилизацию, можете смело идти уничтожать картотеки", – добавил он.
Напомним, эксперт рассказал, когда российские элиты отправят Путина на пенсию.