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Будут ли переводить военных медиков в пехоту: представитель Генштаба опроверг ложные "интерпретации"

Будут ли переводить военных медиков в пехоту: представитель Генштаба опроверг ложные "интерпретации"

Военных врачей будут отправлять на фронт в командировку/Иллюстративное фото / Фото: Командование Медицинских сил Вооруженных Сил Украины

Врачей госпитального звена будут отправлять на фронт во временные командировки, чтобы усилить работу стабилизационных пунктов медицинской службы.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский принял решение усилить медицинские службы в зоне боевых действий путем командировки в зону боевых действий медицинских специалистов из госпитального звена медицинских сил ВСУ.

Об этом рассказал спикер Генерального штаба ВСУ Дмитрий Лиховий в комментарии для "Радио Свобода".

"Для этого будет привлечен медицинский персонал из учреждений здравоохранения, то есть госпиталей медицинских сил вооруженных сил Украины. Хочу сделать важное уточнение – медики будут привлечены только на медицинских должностях, при том, что в медицинских силах есть и другие военнослужащие, не только медицинский профиль. Медики же будут выполнять обязанности в стабилизационных пунктах бригад", – подчеркнул Лиховий.

По словам спикера будет происходить это на ротационной основе, то есть врачей будут отправлять в командировку на определенный срок.

"Это общепринятая практика, когда происходят ротации разных структур обороны Украины между фронтом и тылом", – пояснил он.

Лиховий добавил, что командиры боевых частей будут отправлять запросы, на основании которых будут командированы соответствующие медицинские специалисты. Главная цель этого решения и основная задача медиков – как можно быстрее стабилизировать состояние раненых бойцов на месте, ведь своевременная медицинская помощь в разы увеличивает шансы на выживание.

"Еще раз отмечу. Военных медиков не переводят в пехоту, как некоторые интерпретируют. Военные медики и дальше будут работать по своей непосредственной специальности, но в командировке на линии фронта, и потом вернутся на свое основное место службы", — заметил Дмитрий Лиховий.

Напомним, врач, руководящий медициной восточного направления фронта, подполковник Роман Кузин ответил, где раненых украинских военных больше всего. По его словам, ожесточенные бои сейчас продолжаются в Донецкой области.

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