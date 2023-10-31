Будут ли повестки приходить в “Дию”: в Минобороны раскрыли правду о смарт-мобилизации

Это проект, через который можно систематизировать заявки, поступающие по присоединению к рядам ВСУ.

Министерство цифровой трансформации работает над пилотным проектом смарт-мобилизации. После заявлений министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова начались разговоры о повестках в Действии.

Действительно ли это так, рассказала заместитель министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко в эфире телемарафона "Единые новости".

Цель проекта

“Смарт-мобилизация – это пилотный проект, который предусматривает возможность военнообязанного, то есть человека, решившего вступить в Сил безопасности и обороны – а мы знаем, что сейчас армия является крупнейшим работодателем в стране, – выбрать специальность, по которой он может присоединиться в армию», — говорит заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

По ее словам, это пилотный пробный проект, который сейчас тестируется на операторах беспилотников, то есть на операторах дронов. Собственно, после этого, отметила Черногоренко, будет возможность масштабировать и развернуть этот проект на остальные военные специальности.

Это нужно сделать для того, говорит он, чтобы человек, который планирует присоединиться к защите своей родины, мог проанализировать, какими навыками он сейчас владеет, что у него лучше всего получается, и уже целевым образом присоединиться к рядам армии, прийти и заявить о том, что она хотела бы и была бы наиболее эффективна именно в таком назначении.

Равна ли смарт-мобилизация повесткам через "Дию"?

“Считаем, что это очень перспективный проект. Это может основать подход по рекрутингу в армии, возможности маршрутизации уже военнослужащих в те подразделения, воинские части, бригады, где они будут наиболее эффективными. А это, собственно, и есть наша цель — эффективно защищать государство и уничтожать врага», — подчеркнула заместитель министра обороны по цифровому развитию, цифровым трансформациям и цифровизации.

"Это исключительно пилотный проект, через который мы сможем систематизировать заявки, поступающие по присоединению к ВСУ и проведения по сути за руку военнообязанного, чтобы наиболее целевым образом занять именно ту должность, которую он считает нужным для себя занять", — прокомментировала она.

«Мы считаем, что для того, чтобы военный был полностью уверен в своих навыках, в том, что он готов, мы должны полностью пересмотреть подходы к обучению, сделать это обучение максимально современным. Собственно, в дронах мы видим огромный сдвиг и считаем, что за этим будущее и военнослужащий сможет научиться, например, быть оператором дрона”, — рассказала Черногоренко.

Смарт-мобилизация и ТЦК

Она подчеркнула, что ТЦК уже сейчас имеют доступ к реестру военнообязанных и имеют возможность частично цифровизировать свою работу и работать с реестром.

“Мы стараемся этот реестр поддерживать в актуальном состоянии для того, чтобы центры комплектования могли быстрее без коррупции прорабатывать свои задачи. Собственно, для этого и служит реестр военнообязанных», — резюмировала заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

Напомним, в Украине планируют запустить пилотную версию смарт-мобилизации. В Мицифре считают, что такое нововведение позволит гражданам самостоятельно выбирать специализацию, на которую они хотят мобилизоваться.

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