Будут ли повестки в "Дії" и как трансформируют ВЛК: глава Минцифры рассказал

Минцифра не планирует отправлять повестки в "Дії", не будет и цифрового военного билета для украинцев призывного возраста. Работа ведется над другими проектами в военной сфере.

Об этом рассказал глава Министерства цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в интервью РБК-Украина.

По его словам, сейчас Минцифра и Минобороны прорабатывают цифровое удостоверение ветерана и возможность получать онлайн сервисы для ветеранов.

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"Есть еще много проблем, которые нужно решить, и я считаю, что этими проблемами нужно заниматься. Поэтому повесток в "Дії" не будет, а над другими сервисами (для военных, — ред.) бывают разные обсуждения, но ничего нет в работе", – сказал министр цифровой трансформации Украины.

Кроме того, сейчас Минцифра работает еще над трансформацией военно-врачебных комиссий (ВЛК). Планируется внедрение медицинских электронных систем в госпиталях.

"Это комиссии, по которым проходят ветераны, получившие ранения на поле боя. И сейчас там есть бесчеловечная бюрократия, так нельзя относиться к ветеранам. Поэтому мы помогаем цифровизировать это направление, внедрить медицинские электронные системы в госпиталях", — пояснил Федоров и добавил, что результата в проекте по ВЛК хотят достичь в ближайшие полгода.

Напомним, руководитель по развитию электронных услуг Минцифры Мстислав Баник анонсировал, что в приложении "Дія" может появиться новый сервис – электронный военный билет. Как его будут внедрять и как будет работать сервис, пока неизвестно.

Как сообщалось, в Украине с 30 декабря 2022 года выдают "новые" повестки. Они составлены на бланках нового образца и отличаются несколькими пунктами. Потенциальный призывник имеет право отказаться от "старого" документа.

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