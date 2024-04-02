Будут ли рассылать украинцам электронные повестки: в Минобороны расставили точки над "і"

Заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко внесла ясность по поводу положений закона о функционировании е-кабинета военнообязанного.

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 2 апреля, подписал закон о запуске электронного кабинета военнообязанного. В этом законе не прописаны нормы вручения повесток с помощью этой платформы.

Об этом заявила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко в эфире телемарафона "Единые новости".

"По закону, который был принят и подписан, ни одного положения по электронному вручению повесток сейчас нет", — уточнила она.

Чиновница добавила, что е-кабинет военнообязанного будет использоваться исключительно для обновления военно-учетных данных.

Напомним, в Раде поддержали важную правку к мобилизационному законопроекту. Положение о демобилизации после 36 месяцев военной службы оставили, но она будет происходить при одном условии.

Читайте также ведущие новости дня: