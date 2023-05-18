Будут ли россияне бежать из оккупированной Украины, как когда-то из Херсона: ответ генерал-лейтенанта

Эксперт пояснил, что военное дело требует все время "новых подходов к решению поставленных задач".

Во время контрнаступления Украина будет использовать разные методы, в том числе и предыдущий опыт увольнения украинских регионов.

Об этом рассказал военный эксперт, генерал-лейтенант ВСУ в отставке Игорь Романенко.

Он объяснил, что благодаря блокированию россиян на Правобережье Херсонщины и нанесению мощных систематических ударов по объектам группировки враг был вынужден вывести свои войска.

"Прецедент есть, опыт есть, но военное дело требует все время новых подходов для решения поставленных задач. То есть есть опыт, мы, безусловно, его используем, но нужно также искать и новые элементы, и они будут иметь место во время наступательных действий", – сказал военный эксперт.

Напомним, Financial Times со ссылкой на источники среди высокопоставленных чиновников США сообщает, что следующие пять месяцев войны в Украине будут решающими.

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