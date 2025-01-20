Будут ли россияне наступать на Днепропетровщину в случае захвата Покровска – ответ эксперта

Расстояние от линии фронта до админграницы Днепропетровской и Донецкой областей продолжает сокращаться. Вероятно, россияне будут в случае захвата Покровска, россияне будут наступать дальше на запад в направлении Павлограда.

Таким мнением в эфире телеканала FREEДОМ поделился руководитель военных программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Павел Лакийчук.

"Теоретически можно допустить возможность наступления россиян из Покровска на запад, в сторону Павлограда [Днепропетровской области]. Но в данном случае у них недостаточно ни сил, ни ресурсов для такой операции", – считает эксперт.

Более вероятным Лакийчук считает вариант, что в случае захвата города Покровск россияне будут двигаться в направлении Константиновки.

"Я продолжаю придерживаться той версии, что в случае захвата Покровска россияне будут двигаться на север, вдоль трассы "Покровск – Константиновка". С целью разгрома Константиновки и, соответственно, Дружковки, Краматорска – всей этой агломерации, одновременными фронтальными ударами, наступая со стороны Торецка и Часового Яра. А дальше – операция по ликвидации фланговыми ударами. Северского выступления, в том числе и с Лиманского направления, где сейчас возобновляются активные действия противника", – сказал он.

Эксперт подчеркнул, что РФ не отказывается от цели захватить Донецкую область в ее админграницах. В то же время продвижение в сторону Днепропетровщины он называет маловероятным сценарий.

"Если смотреть на эту ситуацию в комплексе, то попытки действий российского командования, их замысел становится очевидным и логичным. Да, они могут попытаться зайти частью сил в Днепропетровскую область. Но что это россиянам даст? Действительно, сейчас они фактически вышли на рубеж дороги "Покровск – Межевая". Это важное логистическое направление, там и железная дорога, и автодорога, но это второстепенная все-таки трасса. Если они отправят часть сил в этом направлении, тогда ослабят свои возможности на выполнение главной задачи. Поэтому я считаю, что такое развитие событий маловероятно", — подытожил Павел Лакийчук.

Ранее военный рассказал о тактике россиян близ Покровска.

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