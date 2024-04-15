Будут ли сбивать страны Евросоюза российские ракеты: в Еврокомиссии дали ответ

Каждая из стран Евросоюза должна сама решать, сбивать ли российские ракеты, отметил Питер Стано.

В Еврокомиссии заявили, что вопрос защиты неба напрямую касается правительств государств-членов евроблока.

Каждая из стран Евросоюза должна сама решать, будет ли сбивать российские ракеты. Об этом заявил спикер Еврокомиссии по вопросам внешней политики Питер Стано, передает "24 Канал".

"Это хороший вопрос для государств-членов. Европейский Союз не занимается вопросами воздушного пространства. Государства-члены контролируют свое собственное воздушное пространство для такого типа операций. Поэтому мы не можем это комментировать", — сказал Питер Стано.

Спикер Еврокомиссии также заявил, что Евросоюз предоставляет Украине все, что нужно для защиты от российской агрессии.

Напомним, ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что считает реальным сценарий, при котором американские системы ПВО в Польше смогут защищать небо над западом Украины. По его словам, это оградило бы страны НАТО от "прилетов" на их территории ракет или российских дронов.

Читайте ведущие новости: