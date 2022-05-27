Будут ли школы работать с 1 сентября: ответ Министерства образования

В Министерстве образования и науки Украины рассказали, ждать ли открытия школ с 1 сентября 2022 года. Читайте об этом в материале ТСН.ua.

В прямом эфире Всеукраинского телемарафона заместитель министра образования Андрей Витенко заявил, что дети смогут пойти в школу с 1 сентября 2022 только в те учебные заведения, где есть полностью оборудованное бомбоубежище. Также он подчеркнул, что все будет зависеть от ситуации в стране.

По словам Андрея Витенко, сейчас проводится аудит школ, чтобы проверить, есть ли в зданиях укрытия, где могут находиться дети, педагоги и другие сотрудники учебного заведения во время вражеских обстрелов. Он утверждает, что такие школы в Украине есть и они смогут открыть свои двери.

На сегодняшний день, по данным заместителя министра образования, в Украине более полутора тысяч учебных заведений пострадало от российской агрессии. Из них 100 были разрушены полностью. Во многих регионах уже с 14 марта 2022 возобновлен учебный процесс, однако он проходил в смешанном формате или онлайн-режиме. Также в некоторых регионах начали работать детские сады.

Андрей Витренко добавил: "Безопасность в детских садах – больше вопрос местных властей и территориальных общин. До этого бомбоубежищ в садах не было. Мы и подумать не могли, что враг на нас так коварно нападет".