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Будут ли выключать мобильную связь во время атак: Федиенко опроверг слухи
Александр Федиенко заявил, что мобильная связь не будет выключаться ни на следующей неделе, ни впоследствии.
Никаких отключений мобильной связи во время воздушных тревог в Украине не планируется.
Об этом заявил народный депутат Украины Александр Федиенко.
"Хочу еще раз проинформировать, что ни с понедельника, ни со вторника, ни через неделю, ни через две недели мобильную связь выключать не будут. Поэтому не ведитесь на разнообразные рекламные трюки некоторых СМИ и мошенников", - подчеркнул Федиенко.
Он призвал граждан оставаться на связи со своим оператором и не распространять ложную информацию, которая может сеять панику.
Ранее в соцсетях и некоторых анонимных Telegram-каналах распространялись слухи о якобы плановом выключении мобильной связи во время воздушных атак — якобы для безопасности. Впрочем, официальные органы уже не в первый раз опровергают подобную дезинформацию.