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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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Будут ли выключать мобильную связь во время атак: Федиенко опроверг слухи

Александр Федиенко заявил, что мобильная связь не будет выключаться ни на следующей неделе, ни впоследствии.

Автор публикации
Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Будут ли выключать мобильную связь во время атак

Будут ли выключать мобильную связь во время атак.

Никаких отключений мобильной связи во время воздушных тревог в Украине не планируется.

Об этом заявил народный депутат Украины Александр Федиенко.

"Хочу еще раз проинформировать, что ни с понедельника, ни со вторника, ни через неделю, ни через две недели мобильную связь выключать не будут. Поэтому не ведитесь на разнообразные рекламные трюки некоторых СМИ и мошенников", - подчеркнул Федиенко.

Он призвал граждан оставаться на связи со своим оператором и не распространять ложную информацию, которая может сеять панику.

Ранее в соцсетях и некоторых анонимных Telegram-каналах распространялись слухи о якобы плановом выключении мобильной связи во время воздушных атак — якобы для безопасности. Впрочем, официальные органы уже не в первый раз опровергают подобную дезинформацию.

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