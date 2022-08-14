Будут ли заменять военных, которые на фронте с первого дня войны, новыми: ответ полковника СБУ

В условиях военного положения военнослужащие, находящиеся на фронте с начала полномасшабного вторжения РФ, будут служить в дальнейшем.

Полковник СБУ Роман Костенко объясняет, что неправильно заменять опытных военных новыми, которых еще предстоит много учить.

Об этом сообщил полковник СБУ, ветеран АТО, депутат, секретарь Комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Роман Костенко в интервью Liga.net.

"Пока есть военное положение, все призываемые люди будут служить и дальше. Это опытные бойцы и будет неправильно на их место набирать тех, у кого нет опыта. Относительно отдыха – предусмотрен вывод подразделений первой линии, отведение их на реабилитацию и восстановление. Но вообще такого понятия, как отдых сейчас нет. Нация под опасностью ликвидирования. Какой отдых?", — сказал Костенко.

Напомним, в этом же интерью Роман Костенко рассказал, какие сейчас специальности востребованы в украинской армии и как в целом происходит комплектование ВСУ.

Общая мобилизация в России и ядерная угроза – это и другое ТСН обсудила с военным экспертом

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