"Будут мясные штурмы в лоб": военный о развитии событий в Волчанске и проблемах обороны

Российская армия начала наступление по всей линии государственной границы в Харьковской области с целью рассредоточить Силы обороны Украины и ослабить их ресурсы. Оккупанты прорвали оборону на двух участках фронта, но украинским защитникам удалось остановить их.

Об этом сообщил основатель спецподразделения KRAKEN Константин Немичев.

"Сейчас идет стабилизация этой линии фронта, дальше нужно выбивать оккупантов", — написал военный.

Немичев отметил, что наступление РФ на Харьковщине вновь привлекло внимание к проблемам украинской обороны, среди которых он выделил три главных пункта:

фортификационные сооружения;

минирование;

целесообразность ТРО.

Что касается оборонных укреплений, то военный отметил, что первая линия была ненадлежащего качества, так как ее строительство началось слишком поздно.

"Проблема в том, что ее начали строить за 2-3 месяца до этого наступления, когда активные граждане начали ставить вопрос по этому поводу. Напомню, что область была освобождена 1,5 года назад. Руководителей, подписывавших акт приема фортификаций, сняли. Вопрос – накажут, или как всегда? Я бы давал, как минимум, государственную измену!" – подчеркнул военный.

Что касается минирования, Немичев объяснил, что подготовить позиции должны были военные подразделения, которые после освобождения области стояли на границе. Но областные власти не эвакуировали пограничную зону и позволили фермерам разминировать поля. Таким образом, приграничная зона, которая должна быть крепостью на фоне не заканчивающейся войны, вновь оказалась под оккупацией.

Третьей важной проблемой обороноспособности военный назвал подразделения ТРО.

"Этот организм был актуален полгода после полномасштабного вторжения и будет актуален после окончания боевых действий. Сейчас это "чемодан без ручки" для Сил Обороны, потому что у них недостаточно тяжелого вооружения, из-за чего они не могут полноценно вести боевые действия. Уважаю ребят, которые там воюют. Однако, по-моему, силами ТРО нужно было уже давно усилить боеспособные бригады ВСУ", – отметил Немичев.

Он добавил, что, несмотря на эти проблемы, украинским защитникам удалось вовремя отреагировать и успешно противостоять захватчикам.

"Не исключаю, что волны обострения еще будут. Будут пытаться штурмовать другие участки границы, будут мясные штурмы в лоб в Волчанске. Но то, что они уже потеряли — это внезапность. Ее уже не будет. Наши военные готовы" — подчеркнул военный. .

Напомним, оккупанты уже захватили около 40% территории Волчанска и продолжают штурмовать город. В Украине не исключают, что россияне попытаются открыть новый фронт на севере.

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