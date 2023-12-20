"Будут насиловать и отрезать уши": Кротевич из "Азова" о том, почему Украина должна воевать до последнего

"Азовец" отмечает, что Украина просто нет выбора, иначе россияне просто убьют большинство населения.

Защитник "Азовстали", начальник штаба бригады "Азов" и экс-узник Кремля Богдан Кротевич ("Тавр") заявил, что Украина должна воевать до последнего, иначе оккупанты уничтожат украинцев физически как нацию.

Об этом он сообщил в интервью "Телевидению Торонто".

"А что нам делать, когда российские военные наступают. У них нет выбора, иначе их убьют. А наши не хотят (идти в бой. – Ред.) в некоторых моментах. Отказываются. И это – факт. Потому что у нас не работает пропаганда. Но пропаганда – это не только о плохом. Украинцам должны напоминать, почему они должны воевать", – рассуждает Кротевич.

"Азовец" отмечает, что Украина просто нет выбора, "мы должны воевать до последнего и не можем договариваться".

"Если мы пойдем договариваться, они заберут всю страну и будут насиловать, убивать, отрезать головы, уши, пальцы. Потому что мы воюем против аморальных существ. К нам попадают люди из российских глубинок, которые впервые в жизни увидели туалет. Для них нормально насиловать и отрезать уши. Поэтому нам нужно воевать и освобождать территории", – говорит защитник "Азовстали".

Кроме того, он добавил, что нужно сделать все, чтобы украинцы не отказывались идти в армию и понимали, за что военные воюют.

Ранее в Институте изучения войны заявили, что Путин готовится к продолжительной войне и не откажется от намерения захватить территорию Украины.

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