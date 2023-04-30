"Будут найдены и уничтожены": Буданов предупредил оккупантов, совершивших преступления в Украине

Кирилл Буданов подчеркнул, что каждый русский солдат ответит за военные преступления против украинцев.

Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что российские оккупанты, совершившие военные преступления в Украине, будут найдены и уничтожены.

Об этом он рассказал журналисту американского телеканала PBS, пишет пресс-служба ГУР.

"Каждый, кто совершил военные преступления или преступления против человечности в Украине, в том числе очень вопиющие, например, групповое изнасилование или убийство гражданских и детей, будет найден и уничтожен в любой части мира", - сказал он.

Глава ГУР также подтвердил свою уверенность в том, что Россия не может затягивать войну и развалится.

Напомним, Кирилл Буданов подчеркнул, что первоочередная задача Украины во время предстоящего контрнаступления – освобождение всех временно оккупированных территорий Украины.

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