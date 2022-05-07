Будут охранять парад в Мариуполе: российских офицеров снимают с боевых позиций

Будут охранять парад в Мариуполе: российских офицеров снимают с боевых позиций

Охранять кремлевских убийц, насильников и пропагандистов, приехавших в Мариуполь накануне 9 мая, заставили весь командный состав 71 мотострелкового полка российской армии.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

"Российские захватчики настолько боятся нападения защитников Украины, что заставили офицеров полка покинуть боевые позиции и обеспечивать их круглосуточную охрану", — говорится в сообщении.

Во время личного общения оккупанты жалуются друг другу на московское командование и их унижения.

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71-й гвардейский мотострелковый полк 42-й мотострелковой дивизии 58-й общевойсковой армии южного военного округа армии РФ (в/ч 16544) дислоцируется в станице Калиновская, Чеченская республика. Разведка опубликовала список командного состава полка.

"Напоминаем, что за преступления против мирного населения Украины, все военные преступники будут привлечены к ответственности", — отметили в ГУР.

Напомним, по данным британской разведки, штурм "Азовстали" связан с желанием Путина добиться успеха до 9 мая.

Псаки подтвердила, что Байден подпишет закон о ленд-лизе 9-го мая

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