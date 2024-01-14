"Будут определены конкретные заболевания": нардеп о мобилизации людей с инвалидностью

Народная депутат Елена Мошенец рассказала, что в новом законопроекте о мобилизации огромное внимание было уделено призыву людей с инвалидностью.

Об этом она рассказала в эфире телемарафона.

"Как по мне, были очень существенные сдвиги, потому что последний вариант (закопроетка – ред.), о котором я слышала, предполагает не группы инвалидности, а определенные конкретные заболевания, которые дадут возможность либо иметь отсрочку от мобилизации, либо не быть мобилизованными. Это касается не только самих военнообязанных, но и членов их семей. Там также должны быть определены моменты, связанные с этим", — отметила она.

Нардепка подчеркнула, что это очень важно, потому что третья группа инвалидности, касательной которой говорили, это разные заболевания.

"Есть такие, с которыми действительно можно выполнять определенные обязанности, а есть такие, с которыми ни в коем случае нельзя. Туберкулез, о котором много говорилось. Мы понимаем, что если человек с таким заболеванием попадает в другую группу людей – это потенциальный риск для всех. Каждый, кто попадает на защиту Украины, независимо, тыл или более передовые линии, там не должны создаваться проблемы из-за того, что человек имеет те или иные заболевания, которые нуждаются в постоянном лечении. И это будет учтено, над этим работает профильное министерство", — резюмировала Елена Мошенец.

Напомним, Главнокомандующий Валерий Залужный отмечал, что вопрос годности к военной службе определяет не наличие разных групп инвалидности, а военно-врачебная комиссия.

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